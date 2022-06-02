Новый соседский центр в тюменском районе Айвазовский открыл девелопер «ЭНКО»

Аналогичный центр много лет работает в районе Преображенский. По словам помощницы гендиректора ГК «ЭНКО» Дарьи Райковой, такие центры — это не просто локации. Их наполняют идеями совместно с жителями.

Райкова отметила креативность жильцов Айвазовского и выразила уверенность в том, что он станет для них подлинным местом притяжения. Администрация компании отмечает, что для «ЭНКО» создание специальной инфраструктуры в новых районах — одно из приоритетных направлений. Кроме соседского центра, в Айвазовском открыт парк городского назначения за счет девелопера. Отмечается, что «ЭНКО» создает полноценные соседские центры с персоналом и большими площадями. Такие центры должны быть продуманы как с точки зрения комфорта, так и многофункциональности. Например, в соседском центре района Айвазовский есть творческая мастерская, удобный коворкинг с переговорной комнатой, зал для занятий спортом, который вечером превращается в кинотеатр. Также в центре большая детская зона и несколько аудиторий, подходящих для любых мероприятий. ЖР Айвазовский — флагманский проект группы компаний «ЭНКО». Он расположен на левом берегу Туры. В нем будет 12 жилых домов, созданных в различных стилях. На сегодняшний день в строй введены три дома, детский сад «Морячок», соседский центр и парк «Айвазовский».

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