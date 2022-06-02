Новый соседский центр в тюменском районе Айвазовский открыл девелопер «ЭНКО»

Новый соседский центр в тюменском районе Айвазовский открыл девелопер «ЭНКО»
Новый соседский центр в тюменском районе Айвазовский открыл девелопер «ЭНКО»
Сегодня, 09:27ЭкономикаФото: ГК “ЭНКО”
Аналогичный центр много лет работает в районе Преображенский. По словам помощницы гендиректора ГК «ЭНКО» Дарьи Райковой, такие центры — это не просто локации. Их наполняют идеями совместно с жителями.

Райкова отметила креативность жильцов Айвазовского и выразила уверенность в том, что он станет для них подлинным местом притяжения.

Администрация компании отмечает, что для «ЭНКО» создание специальной инфраструктуры в новых районах — одно из приоритетных направлений. Кроме соседского центра, в Айвазовском открыт парк городского назначения за счет девелопера.

Отмечается, что «ЭНКО» создает полноценные соседские центры с персоналом и большими площадями. Такие центры должны быть продуманы как с точки зрения комфорта, так и многофункциональности.

Например, в соседском центре района Айвазовский есть творческая мастерская, удобный коворкинг с переговорной комнатой, зал для занятий спортом, который вечером превращается в кинотеатр. Также в центре большая детская зона и несколько аудиторий, подходящих для любых мероприятий.

ЖР Айвазовский — флагманский проект группы компаний «ЭНКО». Он расположен на левом берегу Туры. В нем будет 12 жилых домов, созданных в различных стилях. На сегодняшний день в строй введены три дома, детский сад «Морячок», соседский центр и парк «Айвазовский».

тюменьнедвижимость
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы