Перспективы создания агломерации «Екатеринбург-Челябинск» обсудят на «Иннопроме»

В качестве спикеров по данному вопросу заявлены вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова, замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, представители РЖД и «Уральской скоростной магистрали».

В случае объединения городов-миллионников Челябинска и Екатеринбурга в России может появиться третий по величине центр экономического роста. Первое и второе место занимают Москва и Санкт-Петербург, соответственно.