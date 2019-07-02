Перспективы создания агломерации «Екатеринбург-Челябинск» обсудят на «Иннопроме»
Сегодня, 11:17ЭкономикаФото: екатеринбург.рф
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В рамках выставки «Иннопром-2019», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, обсудят вопрос создания агломерации «Екатеринбург-Челябинск», сообщает УРБК.
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В качестве спикеров по данному вопросу заявлены вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова, замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, представители РЖД и «Уральской скоростной магистрали».
В случае объединения городов-миллионников Челябинска и Екатеринбурга в России может появиться третий по величине центр экономического роста. Первое и второе место занимают Москва и Санкт-Петербург, соответственно.
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