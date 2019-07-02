Уральский финансово-юридический институт не смог оспорить свое банкротство
Сегодня, 13:27ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 июля Уральский финансово-юридический институт не смог в вышестоящей инстанции оспорить решение Арбитражного суда о введении процедуры наблюдения, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как следует из данных из картотеки арбитражных дел, 17-й апелляционный арбитражный суд оставил жалобу без удовлетворения.
10 июня по решению Арбитражного суда Свердловской области в УрФЮИ начата процедура банкротства, сумма исковых требований составила 77 миллионов рублей. Иск был подан ООО «Лоза», которое контролируется экс-супругой ректора УрФЮИ Анжеликой Виноградовой.
Между ней и Владиславом Назаровом в 2009 году стартовал бракоразводный процесс, переросший в скандал в связи с разделом имущества. Здание института на пересечении улиц Малышева и Карла Либкнехта в Екатеринбурге стало основным предметом спора в бракоразводном процессе.
Вуз в 2016 году был лишен госаккредитации, а дипломы перестали соответствовать гособразцам.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей