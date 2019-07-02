Уральский финансово-юридический институт не смог оспорить свое банкротство

Как следует из данных из картотеки арбитражных дел, 17-й апелляционный арбитражный суд оставил жалобу без удовлетворения.

10 июня по решению Арбитражного суда Свердловской области в УрФЮИ начата процедура банкротства, сумма исковых требований составила 77 миллионов рублей. Иск был подан ООО «Лоза», которое контролируется экс-супругой ректора УрФЮИ Анжеликой Виноградовой.

Между ней и Владиславом Назаровом в 2009 году стартовал бракоразводный процесс, переросший в скандал в связи с разделом имущества. Здание института на пересечении улиц Малышева и Карла Либкнехта в Екатеринбурге стало основным предметом спора в бракоразводном процессе.