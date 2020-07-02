Кипр проведет реформу закона об инвестиционном гражданстве

Он разработан в рамках гармонизации программы с законами ЕС по борьбе с отмыванием денег и предусматривает более глубокую и всестороннюю проверку инвесторов. Поправки касаются только правил и механизмов проверки благонадежности (due diligence) и не затрагивают финансовую составляющую схемы. По-прежнему для получения гражданства Кипра требуется инвестировать в экономику страны от € 2 млн, приобрести недвижимость стоимостью от € 0,5 млн, а также пожертвовать € 150 тыс. в специальные фонды.

Истоки реформы Разговоры о необходимости реформы начались еще в пошлом году, когда программа инвестиционного гражданства Кипра подверглась резкой критике со стороны представителей Евросоюза. Европейские комиссары сочли ее слишком лояльной, что, по их мнению, открывало лазейку для получения европейских паспортов лицам с сомнительным прошлым.

Это мнение основано не на пустом месте. После специального расследования, проведенного в минувшем году, выяснилось, что, как минимум, 26 заявителей, получивших инвестиционное гражданство Кипра в разные годы, были замешаны в коррупционных скандалах. Среди них девять россиян, пять китайцев, двое кенийцев, один иранец, а также лица, приближенные к премьер-министру Камбоджи Хун-Сену, и малазиец Лоу Таек Джо, который подозревается в финансовой афере на сумму $ 5 млрд.

В декабре 2019 г. правительство Кипра сделало несколько громких заявлений о начале процесса прекращения инвестиционного гражданства по выявленным случаям. Но тогда из-за недоработанности юридических механизмов дальше слов дело не пошло. Предложенные Кабинетом министров нововведения призваны, в том числе, устранить существующие законодательные пробелы.

Суть законопроекта Согласно поправкам, правительство имеет право прекратить действие инвестиционного гражданства Кипра, если инвестор в течение десяти лет с момента получения паспорта:

попал в поле зрения Интерпола или европейской полиции;

внесен в международные санкционные списки;

стал фигурантом уголовного дела со сроком лишения свободы свыше пяти лет независимо от страны, в которой было совершено правонарушение;

нарушил критерии, установленные новыми правилами.

Закон носит ретроспективный характер, и на его основании могут быть пересмотрены решения об уже выданных паспортах. Для впервые подавших заявление на экономическое гражданство Кипра предусмотрено проведение дополнительных проверок в процессе рассмотрения документов.

Ужесточаются меры и в отношении проверяющих компаний. В случае несоблюдения правил, в результате которых гражданство Кипра было выдано неблагонадежному лицу, они могут подвергнуться штрафу, размер которого может достигать € 350 тыс.

За процессом проверки и надзором кандидатов будет наблюдать специальный комитет, сформированный из членов Палаты представителей. В него также войдет руководитель компании Invest Cyprus Михалис Михаил.

Несмотря на готовящуюся солидную юридическую базу, процесс лишения гражданства Кипра не обещает быть легким. Потерпевшие стороны уже настроены на серьезную борьбу и сдавать позиции без боя не собираются.

Гражданство Евросоюза Кипрская инвестиционная схема работает с 2007 г. и по данным компании «Элма Глобал» является одной из самых конкурентоспособных и популярных в Европе. С момента запуска программы было выдано более 4 тыс. «золотых паспортов», но очередь желающих получить гражданство Кипра не кончается. Согласно правилам, квота на ежегодное рассмотрение заявок составляет 700 штук (это только главные заявители, без учета членов их семей), и по состоянию на декабрь 2019 г. она была выбрана на полтора года вперед.

Причина популярности проста. Получив паспорт Кипра, заявитель автоматически приобретает гражданство Евросоюза со всеми вытекающими отсюда привилегиями, включая свободу передвижения, работу, бизнес, образование, медицинское обслуживание и европейские социальные гарантии.