Любовь Владимирцева: «Выбросите все уловки и прекратите зацикливаться на выручке»

— Не нравится, не берите, Вас никто не заставляет!

— Для Вас это будет стоить дорого!

— Товара на складе нет, когда будет — не знаю…

— Вам чем-нибудь помочь?..

Я думаю, что каждый человек в нашем городе, ходя по магазинам, нет-нет, да слышал подобные обескураживающие, раздражающие высказывания продавцов. В чем причина?

Все просто: цирк уехал, а клоуны остались. Советский союз распался, а ощущение, что они живут во времена дефицита, у продавцов осталось. В те злачные времена их не заботили ни потребности клиентов, ни работа с возражениями. Они были Богами на Олимпе сбыта, вершащими судьбы тех, кто уйдет сегодня с палкой дефицитной колбасы, а кто — нет.

Рыночная экономика существует более 20-ти лет, а продавать в соответствии с новыми реалиями большинство продавцов так и не научилось. Оглянитесь вокруг и Вы увидите таковых на каждом углу. Их выдают угрюмый вид лица, натянутые улыбки, шаркающая медленная походка и общий вид того, что они делают Вам одолжение, продавая свой товар. Есть конечно более продвинутый вид «плохих» продавцов. Они, как правило, ходят за тобой по пятам и задают глупые вопросы…

Хорошо, что для нас с Вами всё не так грустно. Существует огромное количество «лайфхаков» того, как можно продавать «не напрягаясь» и зарабатывать при этом хорошие деньги. Если действующие продавцы, владельцы бизнесов и индивидуальные предприниматели будут прислушиваться к тому, что будет публиковаться в этой авторской колонке, то будет всем счастье: нам — удовлетворение от покупок, продавцам — выручка.

Первый такой совет заключается в том, что необходимо прекратить зацикливаться на выручке, как ни парадоксально это звучит. Вас, уважаемые продавцы, должно интересовать не продажа любой ценой, а продажа клиенту того, что на самом деле ему нужно. Объём этого «нужно» конечно вопрос отдельного обсуждения, ведь всегда к основному товару можно дополнительно предложить какие-нибудь услуги или комплектующие, но главное при этом — не превращать продажу в экстренную расчистку склада за счет нескольких покупателей.