В Нижнем Тагиле с начала года недвижимость подешевела на 14%
Сегодня, 15:14ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В первом полугодии 2020 года в Нижнем Тагиле наблюдается снижение стоимости недвижимости, сообщает «Строительная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, падение составило 14%. Кроме того, отмечается снижение стоимости жилья и в других городах — Грозном (на 11,1%), Кургане (на 5,1%), Магнитогорске (на 4,8%), Астрахани (на 2,3%), Кирове (на 0,5%) и Москве (на 0,1%).
Отмечается, что в некоторых городах стоимость квадратного метра, наоборот, увеличилась. Так, в числе городов-лидеров находится Кемерово (14,1%), Улан-Удэ (13,4%), Тула (13,2%), Тюмень (12,7%).
В среднем стоимость квадратного метра на первичном рынке в 70 крупнейших российских городах по итогам полугодия составила 62,8 тысяч рублей. Общий рост составляет 5,9%.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей