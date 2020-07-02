В Нижнем Тагиле с начала года недвижимость подешевела на 14%

Так, падение составило 14%. Кроме того, отмечается снижение стоимости жилья и в других городах — Грозном (на 11,1%), Кургане (на 5,1%), Магнитогорске (на 4,8%), Астрахани (на 2,3%), Кирове (на 0,5%) и Москве (на 0,1%).