Размер прожиточного минимума увеличится в 2022 году в России

Постановление об установлении прожиточного минимума на душу населения по РФ на 2022 год подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Для трудоспособного населения он составит 13 тысяч рублей.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 13 026 рублей. Для пенсионеров — 10 277 рублей, для несовершеннолетних россиян — 11 592 рубля. В целом по России величина прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2022 года установлена в размере 11 950 рублей и это на 300 рублей больше, чем в текущем году (в 2021 году — 11 653 рубля). Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года. Напомним, в конце июня 2021 года закон о запрете списания долгов у должников с низким доходом подписан в России.Он запрещает списывать денежные средства с должников в счет гашения кредитов и других обязательств, если их доход не превышает прожиточного уровня. Закон о запрете списания долгов у должников с низким доходом подписан в России

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