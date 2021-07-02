Размер прожиточного минимума увеличится в 2022 году в России

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 13 026 рублей.
Для пенсионеров — 10 277 рублей, для несовершеннолетних россиян — 11 592 рубля.
В целом по России величина прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2022 года установлена в размере 11 950 рублей и это на 300 рублей больше, чем в текущем году (в 2021 году — 11 653 рубля).
Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.
Напомним, в конце июня 2021 года закон о запрете списания долгов у должников с низким доходом подписан в России.Он запрещает списывать денежные средства с должников в счет гашения кредитов и других обязательств, если их доход не превышает прожиточного уровня.