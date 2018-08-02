852 млн рублей будет выплачено 5,5 тысячи вкладчиков «Тагилбанка»

В Нижнем Тагиле насчитывается около пяти с половиной тысяч вкладчиков, которые в скором времени придут за своими деньгами. 180 лиц из этого количества имеют счета индивидуальных предпринимателей.

Заявления Сбербанк, которого назначило Агентство по страхованию вкладов, принимает с 1 августа. Напомним, вклады будут возвращать физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Приказом Банка России от 20.07.2018 № ОД-1828 с 20.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Тагилбанк». Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2018 кредитная организация занимала 409 место в банковской системе Российской Федерации и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Свердловской области, – сообщается в настоящее время на сайте АО «Тагилбанк».