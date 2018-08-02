Тагильский предприниматель погасил долги по налогам после ареста бизнеса

Согласно данным налоговой службы, должник сдавал в аренду известным сетевым магазинам недвижимость и при этом не уплачивал в бюджет государства положенные законом сборы.

Судебные приставы арестовали принадлежащее должнику имущество и наложили арест на взимаемые им арендные платежи. Только после данных процедур предприниматель погасил половину имеющейся задолженности, сообщают «Все новости».