Тагильский предприниматель погасил долги по налогам после ареста бизнеса

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Предприниматель из Нижнего Тагила задолжал свыше 100 тыс. рублей по налоговым выплатам. Взыскать задолженность приставы смогли только после ареста имущества.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно данным налоговой службы, должник сдавал в аренду известным сетевым магазинам недвижимость и при этом не уплачивал в бюджет государства положенные законом сборы.
Судебные приставы арестовали принадлежащее должнику имущество и наложили арест на взимаемые им арендные платежи. Только после данных процедур предприниматель погасил половину имеющейся задолженности, сообщают «Все новости».
В случае, если до окончания исполнительного производства тагильчанин не погасит оставшийся долг, то его имущество будет продано с торгов.
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