Россия в июле увеличила экспорт нефти до 22,7 миллионов тонн

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В июле 2019 года экспорт нефти составил 22,7 млн тонн. Эта цифра на 5,6% превышает прошлогодний показатель, сообщает ТАСС.
За период с января по июль экспорт нефти увеличился на 4,8% и составил 153,3 млн тонн.
Поставки нефти в дальнее зарубежье выросли на 6% (21,3 млн тонн). В ближнее зарубежье — снизились на 0,8% (1,47 млн тонн)
В июле больше, чем за прошлый год, поставлено нефти на внутренний рынок — на 0,1%.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей