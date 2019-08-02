Россия в июле увеличила экспорт нефти до 22,7 миллионов тонн

За период с января по июль экспорт нефти увеличился на 4,8% и составил 153,3 млн тонн.

Поставки нефти в дальнее зарубежье выросли на 6% (21,3 млн тонн). В ближнее зарубежье — снизились на 0,8% (1,47 млн тонн)