Российские банки будут отчитываться перед Центробанком о заложенном имуществе

В прошлом году председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что банки не проводят анализ хозяйственной деятельности заемщика, для них главное, чтобы был залог. Преобладание залогового кредитования создает риски, что на балансах банков скопится слишком большой объем непрофильных или проблемных активов.