Российские банки будут отчитываться перед Центробанком о заложенном имуществе
Сегодня, 14:24ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 2020 года все банки в России должны будут отчитываться о кредитных залогах и всех операциях, связанных с ними, пишут «Ведомости».
В прошлом году председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что банки не проводят анализ хозяйственной деятельности заемщика, для них главное, чтобы был залог. Преобладание залогового кредитования создает риски, что на балансах банков скопится слишком большой объем непрофильных или проблемных активов.
В ЦБ планируют запустить в электронном виде единый реестр залогов, которым смогут пользоваться все банки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей