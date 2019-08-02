С начала года российские миллиардеры стали богаче на 36 миллиардов долларов
С начала 2019 года 22 российских олигарха, входящих в число 500 самых богатых людей мира, заработали 36,33 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном 1 августа индексе миллиардеров Bloomberg (BBI).
Первым в списке богатейших россиян стоит председатель правления и крупный акционер газового ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон — его состояние выросло на 5,71 млрд долларов, достигнув отметки 25,1 млрд долларов, а в мировом рейтинге он занимает 35 место. В первой тройке самых богатых россиян также упоминаются Владимир Потанин из компании «Норильский никель». Его состояние оценивают в 22 млрд долларов, а в мировом рейтинге он занимает 41 строчку. Третье место занимает Владимир Лисин с компанией Ново-Липецкий металлургический комбинат — 21,1 млрд долларов и 46 строчка итрового рейтинга, передаёт URA.ru.
Напомним, по итогам 2018 года самые богатые россияне потеряли около шести миллиардов долларов. На начало 2019 года в BBI входили 25 российских бизнесменов.