«Уралкриомаш» объяснил квартальные убытки и заявил о прибыльном полугодии
АО «Уралкриомаш» прокомментировал квартальный отчёт, где содержались данные об убытках в 2,2 миллиона рублей. Пресс-служба предприятия отметила, что, согласно полугодовому подсчёту, прибыль АО выросла в два раза и составила 73,6 млн рублей, а выручка — 233,5 млн рублей, что на 7,7% выше аналогичного периода 2018 года.
В компании также добавили, что на 2019–2021 годы производство обеспечено заказами, а все социальные программы выполняются в полном объёме и, кроме того, в июле была проведена индексация зарплаты.
Финансовые данные за первый квартал 2019 года обусловлены тем, что компания изготавливает продукцию, технологический цикл производства которого составляет несколько месяцев. Кроме того, влияние на показатели оказал и рост цен на материалы и комплектующие в начале 2019 года,сообщил TagilCity.ru представитель «Уралкриомаша»
АО «Уралкриомаш» входит в группу «Уралвагонзавода» и является одним из лидеров рынка криогенного оборудования, также единственным в России производителем контейнер-цистерн для перевозки сжиженного природного газа. Компания участвует в реализации отечественных космических программ и в настоящее время создает комплекс заправочного оборудования для второй очереди космодрома «Восточный» под ракету — носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Как сообщила пресс-служба компании, на совещании гражданского дивизиона УВЗ об итогах первого полугодия 2019, криогенное производство на «Уралкриомаш» была признано одним из ключевых и перспективных в гражданском сегменте.