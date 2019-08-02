«Уралкриомаш» объяснил квартальные убытки и заявил о прибыльном полугодии

В компании также добавили, что на 2019–2021 годы производство обеспечено заказами, а все социальные программы выполняются в полном объёме и, кроме того, в июле была проведена индексация зарплаты.

Финансовые данные за первый квартал 2019 года обусловлены тем, что компания изготавливает продукцию, технологический цикл производства которого составляет несколько месяцев. Кроме того, влияние на показатели оказал и рост цен на материалы и комплектующие в начале 2019 года,сообщил TagilCity.ru представитель «Уралкриомаша»