«Водоканал-НТ» отсудил 4,5 миллиона рублей у «Химэнерго»

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В первой инстанции арбитражного суда Свердловской области завершилось рассмотрение иска ООО «Водоканал-НТ» к ООО «УК Химэнерго» по взысканию 4,5 млн рублей за поставку ресурсов. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Судебное разбирательство длилось два месяца.
Напомним, в августе «Водоканал-НТ» отчитался о рекордной прибыли за последние четыре года. 58% компании принадлежит Сергею Силяеву, который занял 12 место в рейтинге самых богатых персон Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru. ООО «УК Химэнерго» занимается управлением эксплуатацией жилого фонда. По данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит в равных долях Анатолию Антипову и Александру Васильеву.
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