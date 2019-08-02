«Водоканал-НТ» отсудил 4,5 миллиона рублей у «Химэнерго»

Напомним, в августе «Водоканал-НТ» отчитался о рекордной прибыли за последние четыре года. 58% компании принадлежит Сергею Силяеву, который занял 12 место в рейтинге самых богатых персон Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru. ООО «УК Химэнерго» занимается управлением эксплуатацией жилого фонда. По данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит в равных долях Анатолию Антипову и Александру Васильеву.