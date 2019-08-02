«Водоканал-НТ» показал рекордную за четыре года прибыль

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В 2018 году ООО «Водоканал-НТ» заработал более 240 млн рублей. Это самый высокий показатель с 2014 года.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
ООО «Водоканал-НТ» опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2018 год. По итогам прошлого года ресурсоснабжающая организация показала чистую прибыль в 244,8 млн рублей. Это самый высокий показатель с 2014 года, когда тагильский Водоканал заработал 52,4 млн рублей.
В 2015 и 2017 годах чистая прибыль «Водоканал-НТ» не превышала 100 млн рублей. Только в 2016 году удалось заработать 109 млн рублей. Всего же выручка предприятия в прошлом году составила 1,4 млрд рублей.
Напомним, 58% ООО «Водоканал-НТ» принадлежит Сергею Силяеву, который занял 12 место в рейтинге самых богатых персон Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru.
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