«Водоканал-НТ» показал рекордную за четыре года прибыль

ООО «Водоканал-НТ» опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2018 год. По итогам прошлого года ресурсоснабжающая организация показала чистую прибыль в 244,8 млн рублей. Это самый высокий показатель с 2014 года, когда тагильский Водоканал заработал 52,4 млн рублей.

В 2015 и 2017 годах чистая прибыль «Водоканал-НТ» не превышала 100 млн рублей. Только в 2016 году удалось заработать 109 млн рублей. Всего же выручка предприятия в прошлом году составила 1,4 млрд рублей.