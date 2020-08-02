В Тагиле «Уралхимпласт» судится с брянской компанией из-за неисполненного договора

Среди основных видов деятельности ответчика значится литье чугуна, торговля приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралхимпласта», компания не выплачивает средства по договору.

Предварительное слушание по делу прошло 30 июля. Следующее заседание было назначено на 1 сентября.