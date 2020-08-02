В Тагиле «Уралхимпласт» судится с брянской компанией из-за неисполненного договора
Сегодня, 10:47ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
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ООО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к брянской компании ООО «Промметпоставка» о взыскании около 3,2 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Среди основных видов деятельности ответчика значится литье чугуна, торговля приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралхимпласта», компания не выплачивает средства по договору.
Предварительное слушание по делу прошло 30 июля. Следующее заседание было назначено на 1 сентября.
Ранее НПК «Уралвагонзавод» подала иск в суд на дочернее предприятие УГМК из-за поставки некачественной продукции. Общая сумма требований составляет 1,5 миллиона рублей. На данный момент предприятия проводят переговоры для урегулирования вопроса путем заключения мирового соглашения.
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