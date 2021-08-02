Апелляционный суд отказался взыскивать с УВЗ еще 94 млн за реконструкцию производства

Апелляционный суд отказался взыскивать с УВЗ еще 94 млн за реконструкцию производства
Апелляционный суд отказался взыскивать с УВЗ еще 94 млн за реконструкцию производства
Сегодня, 19:27ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Семнадцатый апелляционный суд отказался взыскивать с АО «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила еще 94 миллиона рублей в пользу АО «КБ Высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС).

Суд поддержал решение свердловского арбитража, который присудил компании 94 миллиона. А это составляет половину от запрашиваемой суммы.

Требования КБ ВиПС связаны с контрактом, который был заключен в 2016 году. Тогда УВЗ требовались реконструкция и техперевооружение ряда спецпроизводств в Нижнем Тагиле. Контракт был заключен до 2018 года. Однако впоследствии изменились объемы работ и сроки, пишет «Правда УрФО».

КБ ВиПС является проектным институтом. Специалисты компании занимались проектированием второй сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Azal Tower в Баку, башни «Урал»в Екатеринбурге и другими объектами.

Напомним, еще один бывший подрядчик УВЗ — ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» (БЗПО) пытается добиться пересмотра дела по банковской гарантии. УВЗ взыскал с него 33,3 миллиона рублей. Контракт был заключен в 2018 году. Тогда подрядчик занимался поставками производственных ножниц, однако УВЗ расторгло контракт в одностороннем порядке.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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