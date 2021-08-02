ГАЗЭКС заплатит 340 тысяч за сруб деревьев для строительства газопровода в Тагиле

В общей сложности ГАЗЭКС планирует вырубить 6 тополей, 2 яблони, 8 деревьев черемухи, 2 липы, 2 березы, 1 ель, 2 клена, 2 вяза, а также 10 квадратных метров малины, 20 квадратных метров вишни, два куста калины, две черемухи, одну вишню, две сирени, а также один боярышник и одну иву.