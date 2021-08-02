На Avito продаются три свердловские птицефабрики за 1,5 млрд рублей

На Avito продаются три свердловские птицефабрики за 1,5 млрд рублей
На Avito продаются три свердловские птицефабрики за 1,5 млрд рублей
Сегодня, 19:50ЭкономикаФото: 1МI
На Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик - «Кировградская» и «Красноуральская», а также предприятия птицепрома в селе Грязновское, что находится под Богдановичем.

За все три объекта продавец хочет получить 1,5 миллиарда рублей. Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Её стоимость оценена в 1 миллиард рублей. По данным с сайта, птицефабрика производит более 20 тысяч тонн продукции.

Стоимость птицефабрики «Кировградская» составляет 400 миллионов рублей, а птицепром хотят продать за 100 миллионов рублей.

Все предприятия продаёт некий Артём Раев.

Напомним, что коллектив птицефабрики «Рефтинская» в Свердловской области стал беспокоиться из-за предстоящей приватизации. Начальство отправляет письма работникам, в которых старается их успокоить.

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