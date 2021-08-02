Недвижимость осуждённого на 9 лет экс-замминистра выставлена на торги в Екатеринбурге

Квартира и земельный участок осуждённого бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова площадью 110 квадратных метров выставлена на торги. Начальная цена квартиры — больше 14 миллионов рублей, а участка — более 5 миллиона рублей. Подача заявок началась 2 августа 2021 года.

Кроме того, на продажу были выставлены права требований к физлицам на сумму более 1 миллиона рублей. Одно из них — требование к сыну экс-чиновника — Михаилу Шилиманову на 6 тысяч рублей, пишет Znak. Подача заявок продлится до 6 сентября 2021 года. Продажа назначена 9 сентября 2021 года и проводится в рамках личного банкротства Михаила Шилиманова. Напомним, в ноябре 2020 года Кировский районный суд Екатеринбурга признал Михаила Шилиманова виновным в мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Он был приговорён к 5 годам колонии общего режима и взысканию 28 миллионов рублей в пользу членов кооператива. В июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Шилиманова виновным в посредничестве при передаче взятки бывшему директору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову. С учётом предыдущего приговора Шилиманов должен провести в колонии 9 лет. Не состоялась продажа выставленного на торги отеля Demidov Plaza в Нижнем Тагиле

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