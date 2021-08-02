С начала года куриное мясо на 13% подорожало в Свердловской области

С начала года куриное мясо на 13% подорожало в Свердловской области
С начала года куриное мясо на 13% подорожало в Свердловской области
Сегодня, 10:50ЭкономикаФото: 1MI
За полгода в Свердловской области цена на курицу выросла больше, чем на 13%. По словам производителей и продавцов, не стоит ожидать понижения цен, однако и поднимать стоимость мясо никто не планирует.

В ноябре 2020 года килограмм курицы в регионе стоил 140 рублей, а в январе 2021 года — уже 146–148 рублей. К 1 февраля стоимость вновь увеличилась до 150,3 рубля за килограмм, гласят отчеты Министерства АПК и Свердловскстата. Летом цена на курицу продолжила расти. В июне один килограмм птицы стоил 168,81 рубля, а вот в июле цена немного снизилась — до 164,79 рубля.

В общей сложности стоимость куриной тушки по России с января по июль 2021 года увеличилась на 7,7% и составляет 247 рублей, в Екатеринбурге — 203 рубля, рост составил 13%, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу «Сбермаркета».

На вопрос, будет ли курица дорожать в дальнейшем, в торговых сетях ответили, что на данный момент причин волноваться нет. Владелец агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов также подчеркнул, что поставщики не планируют поднимать стоимость товара. Однако и снижения цен бизнесмены не прогнозируют.

Напомним, с 20 по 26 июля 2021 года в России снизились цены на морковь на 8,4%, а картофель стал дешевле на 7,5%. Кроме того, цены на огурцы стали ниже на 5,4%, а на помидоры — на 4,3%.

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