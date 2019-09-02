Торги по продаже долгов «Гоэнерго» на 1,3 миллиарда рублей не состоялись
Сегодня, 14:37ЭкономикаФото: pixabay.com
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Организатор торгов арбитражный управляющий Азат Юсупов, что долги НТ МУП «Горэнерго» не удалось продать. Заявок от желающих не поступило. Двумя лотами 26 августа выставлялась дебиторская задолженность предприятия на общую сумму более 1,3 млрд рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
По информации TagilCity.ru, теперь «дебиторку» попробуют реализовать через процедуру публичного предложения.
Напомним, что МУП «Горэнерго» банкротится с 2011 года. С 1 июня 2019 года имущественный комплекс предприятия передан в образованное МУП «Горэнерго-НТ» на праве хозяйственного владения. Коммунальные сети, насосные станции, котельные и другое имущество, находящееся в Дзержинском районе, поселке Уралец и микрорайоне Старатель теперь под юрисдикцией города.
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