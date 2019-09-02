Торги по продаже долгов «Гоэнерго» на 1,3 миллиарда рублей не состоялись

Напомним, что МУП «Горэнерго» банкротится с 2011 года. С 1 июня 2019 года имущественный комплекс предприятия передан в образованное МУП «Горэнерго-НТ» на праве хозяйственного владения. Коммунальные сети, насосные станции, котельные и другое имущество, находящееся в Дзержинском районе, поселке Уралец и микрорайоне Старатель теперь под юрисдикцией города.