В Екатеринбурге продают семь старинных особняков за 588 миллионов рублей

В Екатеринбурге продают семь старинных особняков за 588 миллионов рублей

Сегодня, 14:37ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге выставлены на продажу несколько объектов культурного наследия, в том числе и дореволюционные особняки, сообщает 66.RU.

В частности, на торги выставлено краснокирпичное здание на улице Горького, 6 за 75 миллионов рублей. В такую же сумму оценена усадьба Нурова на улице Чапаева, 1.

За 65 миллионов рублей продается дом Лазарева на улице Вайнера, 30, за 98 миллионов рублей выставлен дом хлеботорговца Погудина на улице Горького, 39.

Недавно признанный памятником детский сад «Городка юстиции» оценен в 73 миллиона рублей, а дом мещанина Чудинова — в 32 миллиона рублей.

Самым дорогим особняком, выставленным на продажу оказалась это усадьба чиновника Шумкова. За него владелец хочет получить 170 миллионов рублей.

Напомним, что в Нижнем Тагиле за 72 миллиона рублей выставлено на продажу бывшее здание «Телекона».

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