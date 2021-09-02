На остановивший работу сысертский хлебокомбинат подан иск о признании банкротом

С иском о признании банкротом хлебокомбината в Сысерти обратилось ООО «Торговый дом «Развитие». Других подробностей пока нет.

Требование поступило сегодня 2 сентября 2021 года, сообщается в картотеке Арбитражного суда. Хлебокомбинат считается старейшим в Свердловской области и 1 сентября он приостановил работу. Причиной стали многомесячные долги по зарплате перед сотрудниками. В результате Следственным комитетом начата проверка. Уведомление о том, что предприятие закрывается уже получил глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских. Напомним, сысертский хлебокомбинат был основан в 1942 году. В 90-х годах там прошла приватизация. При этом в 2009 году завод обанкротился.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter