Пятилетний рекорд побила годовая инфляция в России

Пятилетний рекорд побила годовая инфляция в России
Пятилетний рекорд побила годовая инфляция в России
Сегодня, 12:42ЭкономикаФото: 1MI
Инфляция в России в годовом выражении достигла 6,79%. Это максимальный показатель с 2016 года. Тогда ее уровень составил 6,9%.

С начала августа цены на товары в России увеличились на 0,16%. Об этом сообщает Росстат. В последнюю неделю месяца подорожание отмечалось в основном на печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Они выросли в цене на 0,6%. Свинина подорожала на 0,5%, а сливочное масло и маргарин на 0,4%. Еще на 0,3% увеличилась стоимость говядины, мясного детского питания, молока, творога, хлеба и булочных изделий. Куриное мясо и подсолнечное масло подорожали на 0,1%. Куриные яйца прибавили в цене 0,5%, а плодовоовощная продукция — 0,9%, пишут «Новые известия».

Аналитики Росстата заверили, что благодаря сезонному снижению стоимости плодовоовощной продукции на 0,91% за неделю, будет оказано сдерживающее влияние на рост цен. Отмечается, что в продовольственном сегменте уровень инфляции составил 0,08%.

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