За долги по кредитам в Екатеринбурге арестовано помещение отеля

Имущество выступало залогом по кредиту в банке. В нем были жилые и нежилые помещения. Их общая площадь составила более одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в УФССП по Свердловской области.
На данный момент объекты были переданы Росимуществу. Там на публичных торгах помещения будут проданы.
Напомним, в середине августа за долги у жителя Каменска-Уральского был изъят автомобиль. Суд выставил требование о добровольном погашении задолженности, однако мужчина предпочел не платить, а также скрыть личное имущество. В ходе розыскных мероприятий приставам удалось найти имущество и изъять его.