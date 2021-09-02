За долги по кредитам в Екатеринбурге арестовано помещение отеля

За долги по кредитам в Екатеринбурге арестовано помещение отеля
За долги по кредитам в Екатеринбурге арестовано помещение отеля
Сегодня, 11:59ЭкономикаФото: УФССП по Свердловской области
За долги по кредитам помещения отеля, расположенного на проспекте Ленина, 66а были арестованы. Исполнительный документ находится в Кировском отделе Екатеринбурга.

Имущество выступало залогом по кредиту в банке. В нем были жилые и нежилые помещения. Их общая площадь составила более одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в УФССП по Свердловской области.

На данный момент объекты были переданы Росимуществу. Там на публичных торгах помещения будут проданы.

Напомним, в середине августа за долги у жителя Каменска-Уральского был изъят автомобиль. Суд выставил требование о добровольном погашении задолженности, однако мужчина предпочел не платить, а также скрыть личное имущество. В ходе розыскных мероприятий приставам удалось найти имущество и изъять его.

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