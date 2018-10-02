Китайский бизнесмен будет производить в Краснотурьинске палочки для мороженого
Сегодня, 10:30Экономика
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Бизнесмен из Китая планирует построить в Краснотурьинске завод по производству палочек для мороженого.
В планах китайского предпринимателя на 8% покрыть потребность всего мира в палочках для мороженого. Новый завод будет производить 7 млрд единиц товара в год и обеспечит городу 160 рабочих мест.
Весь производимый товар инвестор планирует экспортировать в Китай, пишет «ГлобалМСК.ру».
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