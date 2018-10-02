Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля

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По прогнозам Минэкономразвития в октябре-декабре 2018 года курс доллара снова достигнет 64-65 рублей.
Согласно прогнозу социально-экономического развития России до 2024 года, курс доллара вернется к отметке 64-65 рублей.
На укрепление национальной валюты должны повлиять значительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов и экономический рост, считают в Министерстве экономического развития РФ, информируют «Новые Известия».
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