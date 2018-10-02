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Нижнетагильская поликлиника №2 потратит 1,59 млн на ограждение территории
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская поликлиника №2 потратит 1,59 млн на ограждение территории

Сегодня, 16:30ЭкономикаЮлия Суворова
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