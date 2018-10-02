Нижнетагильская поликлиника №2 потратит 1,59 млн на ограждение территории
Сегодня, 16:30ЭкономикаЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле у поликлиники №2, расположенной по адресу ул. Коминтерна, 62 появится новое ограждение за 1,59 млн рублей.
Информация о поиске подрядчика по установке ограждения у поликлиники №2 в Нижнем Тагиле появилась на сайте госзакупок.
Подрядчик должен установить забор из винтовых свай, металлических столбов высотой 2 метра, также установить сварные панели с покрытием из цинк-порошковой эмали, две панели ворот и металлическую калитку.
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Фото территории со спутника
Прием заявок завершится 5 октября 2018 года. Итоги электронного аукциона станут известны 11 октября.
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