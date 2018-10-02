Нижнетагильская поликлиника №2 потратит 1,59 млн на ограждение территории

Информация о поиске подрядчика по установке ограждения у поликлиники №2 в Нижнем Тагиле появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен установить забор из винтовых свай, металлических столбов высотой 2 метра, также установить сварные панели с покрытием из цинк-порошковой эмали, две панели ворот и металлическую калитку.