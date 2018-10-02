Облигации на 5 млрд рублей будут выпущены в Свердловской области

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Государственные облигации на 5 миллиардов рублей может выпустить правительство Свердловской области.
На сайте Минфина сообщается, что до конца 2018 года в Свердловской области будут выпущены гособлигации на сумму 5 миллиардов рублей. Выпущенные облигации смогут приобрести жители региона.
На сайте сказано, что ценные бумаги для населения станут вкладом в экономическое развитие области.
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