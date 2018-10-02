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Облигации на 5 млрд рублей будут выпущены в Свердловской области
Сюжеты:
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Облигации на 5 млрд рублей будут выпущены в Свердловской области

Сегодня, 23:30Экономика
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