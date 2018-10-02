Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Шумозащитные экраны будут установлены на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
B 1292500020

Шумозащитные экраны будут установлены на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Сегодня, 16:10Экономика
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Зверский бизнес, уральцы в Forbes и зарплата Лошагина: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим