Шумозащитные экраны будут установлены на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

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Управление автомобильных дорог Свердловской области разместило на сайте госзакупок информацию о проведении конкурса на проект установки шумозащитных экранов на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. На разработку проекта выделены 4 млн 672 тыс. рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По условиям контракта, шумозащитные полосы должны быть установлены на участках Южного подъезда к городу с 11 по 15 км. На разработку проекта ведомство выделило 4 млн 672 тыс. рублей.
Заявки будут рассмотрены 29 октября, а все работы по подготовке проекта подрядчик должен завершить до 28 февраля 2019 года, сообщается на сайте госзакупок.
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