Спасать Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле будет ООО из Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле 2 октября определен подрядчик по составлению проектно-сметной документации по реабилитации Черноисточинского водохранилища, победителем стало ООО Научно производственное предприятие «ПроектСТРОЙКОМПЛЕКС». Документацию организация составит за 4,5 млн рублей. Напомним, что по условиям аукциона на проведение изысканий было выделено 5 млн рублей.

На аукцион заявилась также еще одна компания – ООО «ЕвроГеоПроект», этот подрядчик был готов выполнить работы за 4,75 млн рублей.

Что касается победителя торгов, ООО «ПроектСТРОЙКОМПЛЕКС», директором компании в открытых источниках значится Тамакулов Сергей Павлович. Организация зарегистрирована в 2002 году с уставным капиталом в 10 000 рублей.

Фирма зарегистрирована в Екатеринбурге. В общей сложности организация выйграла 16 закупок на 60 929 007 руб. Среди заказчиков - Администрация Пышминского ГО, Управление судебного департамента Чукотского АО для которго был разработан проект Анадырского суда, Управление капитального строительства Екатеринбурга для которого ООО Научно производственное предприятие «ПроектСТРОЙКОМПЛЕКС» разработало проект строительства школы №41.