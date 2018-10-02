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Спасать Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле будет ООО из Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасать Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле будет ООО из Екатеринбурга

Сегодня, 15:03ЭкономикаЮлия СувороваФото: v-tagile.ru
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