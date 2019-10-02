«Энел Россия» продала «Кузбассэнерго» Рефтинскую ГРЭС

СГК заплатила за ГРЭС 16,7 миллиарда рублей, всего проведено два транша. В 2020 году покупатель должен перевести еще четыре миллиарда рублей.

Рефтинская ГРЭС является крупнейшей угольной электростанцией в России. Решение о продаже активов было принято еще в 2016 году, однако покупателя найти не удавалось. Ранее сообщалось, что в покупке была заинтересована одна из компаний Олега Дерипаски.