«Энел Россия» продала «Кузбассэнерго» Рефтинскую ГРЭС

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«Кузбассэнерго», которую контролирует Сибирская генерирующая компания (СГК) миллиардера Андрея Мельниченко, получила имущество Рефтинской ГРЭС «Энел России», пишет «Коммерсант».
СГК заплатила за ГРЭС 16,7 миллиарда рублей, всего проведено два транша. В 2020 году покупатель должен перевести еще четыре миллиарда рублей.
Рефтинская ГРЭС является крупнейшей угольной электростанцией в России. Решение о продаже активов было принято еще в 2016 году, однако покупателя найти не удавалось. Ранее сообщалось, что в покупке была заинтересована одна из компаний Олега Дерипаски.
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