Областное предприятие покупает внедорожник за семь миллионов рублей
Сегодня, 14:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Управление делами губернатора Свердловской области согласовало «Монетному щебеночному заводу» покупку внедорожника стоимостью 6,8 миллиона рублей, пишет 66.ру.
Предприятие планирует покупку иномарки Lexus LX 570 Luxury-21 2019 года выпуска. Закупка машины, согласно документации, пройдет у одного единственно поставщика.
Напомним, предприятие «Монетный щебеночный завод» принадлежит региональному правительству, через него, в частности, финансируется «Четвертый канал».
Издание отмечает, что на аналогичном автомобиле передвигается губернатор Свердловской области.
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