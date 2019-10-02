Нижний Тагил занял первое место в рейтинге дешевеющего жилья в новостройках

Нижний Тагил оказался в списке городов России, где в третьем квартале наиболее подешевели квартиры в строящихся домах. Так, в июне 2019 года цена за квадратный метр в новостройке составляла 42,9 тысячи рублей, а в сентябре составила 41,7 тысячи рублей.

На втором месте по масштабам падения цен на жилье в новостройках оказался Белгород (-2,5%), в топе аутсайдеров также Нижневартовск, Курган и Севастополь, Пенза, Омск.