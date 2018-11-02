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200 млн рублей будет выделено из свердловского бюджета на обновление «Горы Белой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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200 млн рублей будет выделено из свердловского бюджета на обновление «Горы Белой»

Сегодня, 13:57ЭкономикаФото: pxhere.com
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