200 млн рублей будет выделено из свердловского бюджета на обновление «Горы Белой»
Сегодня, 13:57ЭкономикаФото: pxhere.com
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Из бюджета Свердловской области планируется выделить 200 млн рублей на обновление курорта «Гора Белая» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Строка расходов на преображение «Горы Белой» есть в проекте казны Свердловской области.
По оценке главы управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонида Гункевича, первый этап обновления курорта будет стоить порядка 1–1,5 млрд рублей. В целом стоимость проекта может составить 8 млрд рублей.
Эта сумма указывается с учетом финансирования из всех источников, в том числе и частных вложений бизнеса.
Проект бюджета Свердловской области направлен в Заксобрание, в него еще могут быть внесены изменения, пишет Znak.com.
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