200 млн рублей будет выделено из свердловского бюджета на обновление «Горы Белой»

Строка расходов на преображение «Горы Белой» есть в проекте казны Свердловской области.

По оценке главы управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонида Гункевича, первый этап обновления курорта будет стоить порядка 1–1,5 млрд рублей. В целом стоимость проекта может составить 8 млрд рублей.

Эта сумма указывается с учетом финансирования из всех источников, в том числе и частных вложений бизнеса.