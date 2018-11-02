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АО «Роснано» заработало 2 млрд рублей чистой прибыли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Work pen office business home office cash 869757 pxhere.com

АО «Роснано» заработало 2 млрд рублей чистой прибыли

Сегодня, 21:24ЭкономикаФото: pxhere.com
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