АО «Роснано» заработало 2 млрд рублей чистой прибыли

По данным Newsnn, позитивная финансовая динамика “Роснано” объясняется ростом доходов от инвестиционного портфеля компании, которые составили 11,4 миллиарда рублей по сравнению с девятью миллиардами рублей за девять месяцев 2017 года. Компания продала свои доли в нанотехнологических компаниях, которые были созданы при участии “Роснано”.

В“Роснано” отметили, что российские стандарты финотчетности не показывают результаты работы компании в качестве инвестиционного фонда, так как не отражают динамику справедливой стоимости портфеля активов. Исполнительный директор УК “Роснано” Борис Подольский заявил, что компания использует международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Согласно этой методике, по итогам января-сентября справедливая стоимость портфеля “Роснано” выросла на 11 миллиардов рублей, сказал Подольский.

По словам Подольского, внутренние расчеты, составленные по методике МСФО, показали, что можно говорить о прибыли в размере 3,6 миллиарда рублей. Через три месяца после обнародования отчетности по МСФО за первые полгода, этот показатель увеличился на 1,5 миллиарда рублей. Топ-менеджер “Роснано” отметил, что на такую динамику повлиял рост справедливой стоимости портфеля. При этом выросли оценки компаний “Хевел”, производящей российские солнечные панели, и “Оксиал”, поставляющей одностенные углеродные нанотрубки.