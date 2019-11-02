Как купить американские акции

Если всего несколько лет назад, когда фондовый рынок России только зарождался, сделать это было достаточно сложно, то сейчас купить иностранные акции можно через брокеров или самостоятельно на бирже, при помощи компаний-дилеров или с использований альтернативных способов в виде ETF и ПиФов. Число жителей РФ, активно участвующих в обороте ценных бумаг, в том числе и иностранных акций постоянно растет, а способствует этому все большая доступность вложений в активы.

Фото: broker.ru

Законодательное регулирование покупки акций иностранных компаний Покупка и продажа иностранных, в том числе американских, акций регулируется Федеральным законом №173 «О валютном регулировании». В законе обговорены минимальные ограничения на подобные операции, исключения касаются только покупки непосредственно валюты и чеков (дорожных в том числе), стоимость которых в валюте и определяется. На совершение таких сделок имеют право только Внешэкономбанк и уполномоченные банки.

Однако в июле 2019 года Центробанк РФ, во время обсуждения вопроса, касающегося покупки акций иностранных компаний в России, выдвинул предложение об ограничении доступа к таким сделкам непрофессиональных инвесторов. Госдума так же подержала в первом чтении соответствующий законопроект. В результате. Если Закон будут принят, условия приобретения американских акций могут серьезно усложниться.

Но это вопрос на перспективу, а сейчас есть несколько возможностей совершать такие покупки.

Как купить иностранные акции в России Покупка акций американских и любых других компаний требует выполнения определенных условий. Тем, кто только знакомится с фондовым рынком, следует учесть – для того чтобы стать участником подобных операций, требуется доступ на биржу. Просто так купить акции иностранных компаний невозможно. Такой доступ есть у посредников (брокеров, управляющих компаний, банков). Чтобы воспользоваться их услугами, заключается договор, согласно которому открывается счет, через который на бирже и продаются, и покупаются акции компаний или любые другие ценные бумаги.

Существует несколько возможностей стать одним из участников фондового рынка для того чтобы торговать акциями иностранных компаний:

Через российского брокера; Через брокера США; Открытие субброкерского счета; Покупка ETF Вложения в ПиФ.

Фото: broker.ru

Работа с российским брокером

В России с 2014 года акциями иностранных компаний торгует Санкт-Петербургская биржа. Именно здесь самый широкий выбор: больше тысячи ценных бумаг, из которых почти половина – акции, входящие в индекс S&P 500 . Среди предложений есть и компании - мировые гиганты (Facebook, Google, Apple), и менее известные фирмы первого эшелона. Движение на бирже в основном повторяет изменения, происходящие на биржах NASDAQ и NYSE. Кроме большого ассортимента есть и другие удобства, например, привычный для россиян терминал QUIK. Появилась возможность купить акции и на бирже в Москве, однако и перечень доступных сделок, и ассортимент там намного ниже, чем на бирже Санкт-Петербургской.

Еще одно удобство выбора торговли через российскую биржу – брокер одновременно выступает и в качестве налогового агента, высчитывая и вычитая налоги от полученного инвестором дохода. При выборе конкретного брокера следует обратить внимание не только на перечень услуг и проценты, получаемые за выполнение услуг, но и на то, чтобы имел возможность работать на Петербургской бирже.

Удобство способа в том, что через одного брокера можно работать и с российскими, и с иностранными акциями, нет жестких ограничений, обговаривающих стартовые суммы, на бирже СПБ можно использовать индивидуальный инвестиционный счет. Комиссия в России ниже, чем за рубежом, а открытие счета и его обслуживание чаще всего бесплатны.

Открытие счета через американского брокера

Жестких запретов для иностранцев, торгующих в США акциями на бирже, нет. Для покупки ценных бумаг в Америке требуется счет, открытый либо у местного, либо у иностранного, имеющего доступ к этому рынку, брокера. Однако этот вариант связан с подготовкой необходимых документов и требует времени.

Есть немало глобальных игроков, предоставляющих возможность выхода на международный фоновый рынок и позволяющих торговать на американских биржах. От нерезидентов они запрашивают определенный пакет документов (в некоторых случаях могут потребоваться оригиналы), в который входят:

информация о работодателе и его контакты;

ID-номер для граждан других стран или номер социального страхования для имеющих гражданство США;

маршрутный номер, предназначенный для чековых депозитов и номер банковского счета.

Кроме того, может потребоваться информация о визе.

Прежде чем выбирать зарубежного брокера для открытия счета, следует узнать о сумме минимального депозита и комиссиях за сделку. Чаще всего торговать акциями компаний на бирже при таком варианте невыгодно, если инвестор не планирует объемных операций.

Также придется самостоятельно разбираться с проблемами налогообложения. Так как между большинством стран действует соглашение о невозможности двойного соглашения, в США необходимо выплачивать 10% налога с дохода, а в России доплачивать 3% до установленных 13.

Прежде чем выбрать подобную схему покупки акций компаний, надо учесть наличие языкового барьера. Если вы не сможете общаться с брокером на английском языке, этот вариант для вас не подходит.

Суббсчет на иностранных биржах

Крупные российские участники рынка, например, БКС брокер, предоставляют услугу доступа к торговле на американских и иных зарубежных биржах. Сам процесс не отличается от торговли на российских площадках и происходит через дочерние предприятия, зарегистрированные чаще всего на Кипре.

Плюсы подобного варианта: полноценный доступ ко всем американским акциям, отсутствие языкового барьера (брокер предоставляет ПО на русском языке и обеспечивает русскоязычную поддержку). Для подготовки к торговле на реальные деньги, советуем открыть демо-счет на бирже через надежного брокера.

Покупка ETF

В этом случае покупаются не сами акции иностранных компаний, а набор таких ценных бумаг, входящих в определенный индекс - состав Exchange-Traded Funds повторяет состав индекса.

Способ удобен и выгоден тем, что стоимость ETF низкая, а самостоятельная покупка акций, входящих в пакет, потребует огромных вложений. Для таки покупок не требуется ничего, кроме открытия счета у российского брокера.

ПИФы

Примерно так же действуют и ПИФы – они формируют пакеты акций компаний, но подбирают их по определенным принципам. Это могут быть как бумаги, обладающие высоким потенциалом роста или имеющие высокие дивиденды по выплатам, так и акции компаний, относящихся к конкретному сектору экономики.

Управляющая компания самостоятельно выбирает стратегию действий и формирует фонд из средств, полученных от инвесторов. Процесс покупки иностранных акций предельно прост и состоит из подписания договора и зачисления денег на счет УК.

Минусы – нет возможности самостоятельно выбора акций, а комиссии паевых инвестиционных фондов рассчитываются не из полученной прибыли, а от стоимости вложенных активов. Даже если ПиФ работал с убытками, комиссионные за управление фондом все равно списываются. Если же прибыль была получена, большая ее часть также приходится на уплату комиссионных.

В качестве заключения Рынок зарубежных акций, особенно американских, развит намного сильнее российского. Американский фоновый рынок занимает больше 40% мировой капитализации, а на биржах NASDAQ, NYSE и AMEX торгуется больше чем 7 000 ценных бумаг. Поэтому участие в торговле на бирже акциями компаний для российских инвесторов очень привлекательно.

Но стоит учитывать уже упомянутую законодательную инициативу об ограничении допуска к торговле зарубежными ценными бумагами инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных. Поэтому новичкам, желающим опробовать свои силы, желательно поторопиться с покупкой акций зарубежных компаний.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.