Свердловские фермеры получат 320 миллионов рублей на восстановление хозяйств

Свердловские фермеры получат 320 миллионов рублей на восстановление хозяйств
Свердловские фермеры получат 320 миллионов рублей на восстановление хозяйств
Сегодня, 13:28ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Правительство Свердловской области выделит дополнительные субсидии фермерам, чьи хозяйства пострадали от засухи в 2021 году.

Дополнительные 320 миллионов получат свердловские фермерские хозяйства в качестве помощи. Финансовую поддержку хозяйственники получат для возмещения части затрат на производство молока, на техническую и технологическую модернизацию и инновационное развитие сельскохозяйственного производства на Среднем Урале, сообщает департамент информполитики региона.

Нормативную базу для выделения денег уже прорабатывают.

Помимо этого, власти Свердловской области направят заявку на получение дополнительных средств из федерального бюджета для компенсации части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

Напомним, в июле 2021 года из-за аномальной жары пострадали фермерские хозяйства в ряде регионов, в том числе, Свердловской области.

Материалы по теме:
Правительствофермеробластное правительствофермерское хозяйствозасуха
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы