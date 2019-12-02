Реконструкция второй очереди «Тагильской лагуны» обойдется в 470 миллионов рублей

Денежные средства в размере 373 миллиона рублей будут выделены из федерального бюджета. На эти средства запланировано проведение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, расположенной за зданием ГДДЮТ.

Первый этап благоустройства набережной был проведен в 2015 году в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Как отмечает заместитель главы города по финансов-экономической политике Алексей Бурдилов, реализация второго этапа реконструкции будет способствовать развитию туристического потенциала Нижнего Тагила.