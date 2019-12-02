Реконструкция второй очереди «Тагильской лагуны» обойдется в 470 миллионов рублей
Сегодня, 10:03ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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В 2021 году в Нижнем Тагиле начнется второй этап реконструкции рекреационно-туристической зоны «Тагильская лагуна», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Денежные средства в размере 373 миллиона рублей будут выделены из федерального бюджета. На эти средства запланировано проведение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, расположенной за зданием ГДДЮТ.
Первый этап благоустройства набережной был проведен в 2015 году в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма».
Как отмечает заместитель главы города по финансов-экономической политике Алексей Бурдилов, реализация второго этапа реконструкции будет способствовать развитию туристического потенциала Нижнего Тагила.
Проект разработало МБУ «Тагилгражданпроект». В него включено строительство панорамных трасс, скейт-парка, зон отдыха, детских площадок. Общая стоимость проекта — 470 миллионов рублей.
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