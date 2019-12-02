Свердловская область вошла в топ лидеров по покупкам в «Черную пятницу»

Больше всего покупок совершили граждане в возрасте от 25 до 34 лет (24,4%) На втором месте по активности оказались россияне в возрасте от 35 до 44 лет (почти 22%). Жители России в возрасте от 45 до 54 лет совершили 19% от общего числа покупок. Наименее активными оказались россияне старше 55 лет и молодое население страны.