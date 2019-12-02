Свердловская область вошла в топ лидеров по покупкам в «Черную пятницу»
Сегодня, 13:14ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Свердловской области оказались одними из самых активных во время распродаж в «Черную пятницу», пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы интернет-площадки «Настоящая черная пятница».
Больше всего покупок совершили граждане в возрасте от 25 до 34 лет (24,4%) На втором месте по активности оказались россияне в возрасте от 35 до 44 лет (почти 22%). Жители России в возрасте от 45 до 54 лет совершили 19% от общего числа покупок. Наименее активными оказались россияне старше 55 лет и молодое население страны.
Среди регионов в лидеры по продажам попали жители Москвы и Санкт-Петербурга. В топе оказались также Краснодарский край, Свердловская область, Татарстан и Самарская область.
Среди категорий товаров, наиболее востребованных на интернет-площадке «Настоящей черной пятницы», названы обувь, сумки, аксессуары, бытовая техника, автотовары и женская одежда.
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