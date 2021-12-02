Невыплата страховки и обогащение без оснований. Крупные арбитражные дела за октябрь

Кто и зачем подавал миллионные иски в арбитражный суд Свердловской области в октябре, читайте в материале TagilCity.ru.

Банкротство монтажной компании ООО «Арктикатрансэкскавация» подало иск в арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать компанию из Екатеринбурга «Монтажэнерго» банкротом и взыскать с должника 98,5 млн рублей. Суд исковое заявление принял и возбудил производство по делу. В марте этого года прокуратура Кировского района Екатеринбурга установила, что предприятие задолжало 32 сотрудникам 3,2 млн рублей в качестве заработной платы. После вмешательства надзорного ведомства ООО «Монтажэнерго» полностью погасило долг. Иск за отказ в выплате страховки ООО «Атомстройкомплекс цемент» требует со страховой компании СОГАЗ 95,8 млн рублей в качестве возмещения ущерба по договору страхования. Пока суд оставил исковое заявление без движения. В СОГАЗе были застрахованы строительно-монтажные риски при строительстве завода. В ходе пуско-наладочных работ на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. Однако страховая компания отказалась признать случай страховым. Иск о неосновательном обогащении УСМ Строительная компания ООО «Мегаполис» просит суд взыскать с тагильской ООО «Уралстроймонтаж» 71 млн рублей в качестве неосновательного обогащения. Исковое заявление пока оставлено без движения до устранения недостатков. ООО «Уралстроймонтаж» выполняет реконструкцию моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. При этом компания уже не раз в этом году сдвигала сроки открытия путепровода для движения автомобилей. Неисполнение обязательств по договорам поставки товаров ООО «Руслом» хочет взыскать 49,6 млн рублей с ООО «Уралпромсырье» в качестве неисполнения обязательств по договорам поставки товаров. Исковое заявление принято к производству. Это не первое судебное разбирательство компаний. Ранее истец уже подвал иск к ответчику на сумму 6 млн рублей за неосновательное обогащение. Спор строительных компаний ООО «Вега», занимающееся строительством дорог» предъявило ООО «Строительно-монтажное предприятие-27» иск в 17,8 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Судебное дело по производству возбуждено. ООО «СМП-27» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Компания имеет 110 исполнительных производств на сумму более 19 млн рублей.

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