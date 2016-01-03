РФ в 2015 году установила новый рекорд по добыче нефти

Такие данные содержатся в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ГП "ЦДУ ТЭК").

При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за 12 месяцев вырос на 10,6% по сравнению с 12 мес. 2014г и достиг 220,267 млн тонн.

Добыча природного газа за 2015 год снизилась на 1% относительно прошлогоднего показателя - до 635,349 млрд куб. м.

В декабре Россия произвела 45,782 млн тонн нефти (+1,5% по сравнению с декабрем 2014г). При этом среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце 2015 года достигла 10,825 млн баррелей.

НК "Роснефть" за 2015 год добыла 189,202 млн тонн нефти (в декабре - 16,013 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 85,654 млн тонн (7,146 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 61,622 млн тонн (5,215 млн тонн), "Газпром нефть" - 34,326 млн тонн (2,889 млн тонн), "Татнефть" - 27,248 млн тонн (2,415 млн тонн), "Славнефть" - 15,475 млн тонн (1,293 млн тонн), "Башнефть" - 19,919 млн тонн (1,788 млн тонн), "РуссНефть" - 7,387 млн тонн (в декабре - 0,588 млн тонн).

По данным ГП "ЦДУ ТЭК", предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в 2015 году было добыто (включая расчетные данные "Газпрома" - прим. "ЦДУ ТЭК") 73,556 млн тонн сырья (в декабре - 6,527 млн тонн).