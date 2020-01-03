«МРСК Урала» подало иск к нижнетагильскому ВГОКу из-за долга в 31 миллион рублей

Согласно документу, опубликованному на сайте суда, иск был подан 16 октября 2019 года. Предмет спора — взыскание со ВГОКа задолженности по оплате услуг в размере 30,6 млн рублей и неустойки — миллион рублей.

Заседание, которое должно было состоятся 28 ноября 2019 года, отложено до 10 января 2020 года из-за неявки обоих сторон процесса.

Ранее «МРСК Урала» уже отсудило у ВГОКа 26 млн рублей за неуплату услуг поставки электроэнергии за май 2019 года.

Напомним, ОАО ВГОК зарегистрирован в качестве банкрота в 2015 году. Кредиторами комбината выступила 91 компания, в том числе администрация Нижнего Тагила, МУП «НТТС», АО «Энергосбыт Плюс», МРСК «Урала», Межрайонная инспекция ФНС и другие. Процедура наблюдения началась в 2018 году. На начало 2019 года ВГОК задолжал компаниям и ведомствам более 2,5 миллиарда рублей.