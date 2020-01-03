«МРСК Урала» подало иск к нижнетагильскому ВГОКу из-за долга в 31 миллион рублей
ОАО «МРСК Урала» подало в Арбитражный суд Свердловской области иск на 31 млн рублей к Высокогорскому обогатительному комбинату в Нижнем Тагиле.
Согласно документу, опубликованному на сайте суда, иск был подан 16 октября 2019 года. Предмет спора — взыскание со ВГОКа задолженности по оплате услуг в размере 30,6 млн рублей и неустойки — миллион рублей.
Заседание, которое должно было состоятся 28 ноября 2019 года, отложено до 10 января 2020 года из-за неявки обоих сторон процесса.
Ранее «МРСК Урала» уже отсудило у ВГОКа 26 млн рублей за неуплату услуг поставки электроэнергии за май 2019 года.
Напомним, ОАО ВГОК зарегистрирован в качестве банкрота в 2015 году. Кредиторами комбината выступила 91 компания, в том числе администрация Нижнего Тагила, МУП «НТТС», АО «Энергосбыт Плюс», МРСК «Урала», Межрайонная инспекция ФНС и другие. Процедура наблюдения началась в 2018 году. На начало 2019 года ВГОК задолжал компаниям и ведомствам более 2,5 миллиарда рублей.
19 декабря 2019 года служба судебных приставов начала процедуру ареста имущества ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Общий долг ВГОКа по исполнительным производствам, по информации УФССП по Свердловской области, превышает 368 млн рублей.