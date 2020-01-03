Уральский олигарх Пумпянский заработал миллиард долларов на продаже активов в США
Сегодня, 13:54ЭкономикаФото: www.tmk-group.ru
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Трубная металлургическая компания, принадлежащая уральскому олигарху Дмитрию Пумпянскому, продала свое дочернее предприятие IPSCO Tubulars в США компании Tenaris, пишет ТАСС.
Сумма сделки составила 1,067 миллиарда долларов. По соглашению со 2 января 2020 года Tenaris стала эксклюзивным дистрибьютором труб OCTG и линейных труб нефтегазового сортамента TMK сроком на шесть лет.
Сделка проходила одобрение Министерства юстиции США. Это обязательная процедура для всех сделок, которые могут повлиять на уровень конкуренции на рынке.
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