Правительство Свердловской области хочет погасить госдолг к 2018 году. Но сможет ли?
Правительством составлен и утвержден долгосрочный проект бюджета Свердловской области – до 2030 года.
Планируется, что с 2019 года бюджет перестанет был дефицитным и выйдет в профицит. И к 2028 году госдолг будет полностью погашен.
Проект бюджета очень оптимистичен. Учитывался ли при его составлении факт, что за предыдущие 3 года долг области вырос в разы: с 19,5 млрд. рублей в 2013 году до 66,5 млрд. рублей на сегодняшний день?
Такой прогноз кажется фантастикой. Аналитика последних проектов бюджета, срок которым был определен всего 3 года, показывает, что ни разу прогнозируемые данные не совпадали с фактическим за второй и третий годы из трехлетного плана.
Как сказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, принятие такого бюджета позволит прогнозировать долгосрочное движение доходов и расходов областного бюджета и совокупного бюджета Свердловской области. Также это обеспечит предсказуемость в динамике расходов и доходов и будет способствовать принятию таких мер, которые помогут вывести бюджет из дефицита.
© TagilCity.ru