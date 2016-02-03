Правительство Свердловской области хочет погасить госдолг к 2018 году. Но сможет ли?

Планируется, что с 2019 года бюджет перестанет был дефицитным и выйдет в профицит. И к 2028 году госдолг будет полностью погашен.

Проект бюджета очень оптимистичен. Учитывался ли при его составлении факт, что за предыдущие 3 года долг области вырос в разы: с 19,5 млрд. рублей в 2013 году до 66,5 млрд. рублей на сегодняшний день?

Такой прогноз кажется фантастикой. Аналитика последних проектов бюджета, срок которым был определен всего 3 года, показывает, что ни разу прогнозируемые данные не совпадали с фактическим за второй и третий годы из трехлетного плана.

Как сказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, принятие такого бюджета позволит прогнозировать долгосрочное движение доходов и расходов областного бюджета и совокупного бюджета Свердловской области. Также это обеспечит предсказуемость в динамике расходов и доходов и будет способствовать принятию таких мер, которые помогут вывести бюджет из дефицита.