Страховые компании Челябинска заплатят штраф в 32 млн рублей за сговор
Арбитражный суд Челябинска признал решение Управления Федеральной антимонопольной службы о сговоре 18 компаний-страховщиков, заключающих договоры ОСАГО.
Жители многих регионов, в том числе и Нижнего Тагила, жаловались на нарушения при оформлении договоров ОСАГО. В страховых компаниях настоятельно рекомендовали оформлять договоры страхования жизни, здоровья и имущества. Если клиенты отказывались, то последним рекомендовали идти в другую компанию-автостраховщика, ссылаясь на сбои в компьютерной системе или отсутствия бланков. Руководители страховых компаний обвиняли в нарушениях своих сотрудников, которые злоупотребляли самоуправством и сообщали о, якобы, примененных к ним мерам.
Однако в Челябинске был другой случай. УФАС удалось доказать сговор 18 страховых компаний. В антимонопольной службе предположили, что при отказе оформления договора ОСАГО по надуманным причинам, клиентов просто пускали по кругу. Гражданам не хватало на это терпения и сил, и в итоге они соглашались на оформление дополнительных договоров страхования.
По началу, в сговоре подозревались 20 страховых компаний. Однако во время следствия с 2 компаний были сняты обвинения.
В итоге 18 компаний-страховщиков были признаны виновными. Компании должны заплатить штрафы общей суммой в 32 миллиона рублей.
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