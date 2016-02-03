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Страховые компании Челябинска заплатят штраф в 32 млн рублей за сговор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страховые компании Челябинска заплатят штраф в 32 млн рублей за сговор

3 февраля 2016, 14:55Экономика
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