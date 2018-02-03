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Комплекс «Гора Белая» в Нижнем Тагиле может стать особой экономической зоной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комплекс «Гора Белая» в Нижнем Тагиле может стать особой экономической зоной

3 февраля, 12:30Экономика
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