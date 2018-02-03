Комплекс «Гора Белая» в Нижнем Тагиле может стать особой экономической зоной

В региональном правительстве заявили, что в скором времени в Свердловской области может быть обособлена новая особая экономическая зона. Этот статус может быть присвоен горнолыжному комплексу «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. В правительстве отметили, что комплекс может стать «знаковой площадкой» для развития в регионе малого и среднего бизнеса.

Ожидается, что развитие инфраструктуры будет происходить как на территории горнолыжного курорта, так и в находящихся неподалеку от него населенных пунктах. Это предложение уже получило поддержку на федеральном уровне.

13 февраля в комплексе пройдет совещание, на котором состоится обсуждение деталей проекта. Известно, что представителям среднего и малого бизнеса будет предложено принять участие в проекте. Предполагается, что за счет налоговых льгот, которые будут получать резиденты будущей экономической зоны, будет развиваться ее инфраструктура.

В горнолыжном комплексе отмечают, что благодаря присвоению нового статуса в комплексе может начаться второй этап строительства, проект для которого начал разрабатываться еще в 2008 году. На территории комплекса планируется создать парк для развития фристайла и сноубординга, а также лыжно-биатлонный стадион и горнолыжную деревню, пишет интернет-газета Znak.