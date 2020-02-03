Куйвашев предложил продлить программу регионального маткапитала
Сегодня, 13:48ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил продлить программу регионального маткапитала до 31 декабря 2026 года, пишет «Областная газета». Инициатива вынесена на рассмотрение в ЗакСо.
В 2019 году региональный маткапитал составлял 137 тысяч рублей, он индексируется ежегодно. В прошлом году право на него оформили более восьми тысяч семей. В 2020 году размер регионального материнского капитала составит 141 тысячу рублей.
Напомним, президент Росси Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о продлении программы маткапитала до 2026 года, а также о введении материнского капитала на первого ребенка. Ранее маткапитал выплачивался при рождении второго и более детей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей