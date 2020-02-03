Проверки Счетной палаты РФ показали невыполнимость большинства нацпроектов
Сегодня, 20:10ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Счетная палата опубликовала доклады о том, как в России исполняются 8 из 13 национальных проектов. В каждом из них выявлены нарушения в сопроводительной документации, сдвиг сроков исполнения и несогласованность, сообщают «Новые известия».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
«Безопасные и качественные дороги»
- Счетная палата обнаружила, что в городских агломерациях нет официальной статистики - сколько дорог, соответствующих и несоответствующих нормативам, было перед стартом проекта. Таким образом, не возможно оценить прогресс нацпроекта в создании качественных дорог в агломерациях.
- В семи регионах качество дорог снизилось за два года. Например, в Пермском крае - с 61% до 47,9%, в Хабаровском крае – с 59% до 53,7%.
- Наихудшее исполнение нацпроекта зафиксировано в Крыму - 11%, и Приморье - 49%. Выполнение работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона составляет в среднем по стране 30%. В 17 субъектах Российской Федерации – менее 10 %.
- Также в документах Счетной палаты указано, что оценка состояния дорог производится только по показателям ровности и наличия дефектов. Не учитываются показатели для обеспечения безопасности дорожного движения - коэффициент сцепления автомобиля с дорожным покрытием, наличие разметки, дорожные знаки, показатели видимости и другие.
Итоги проверки показали, что к 2024 году 21 регион не достигнет запланированного показателя - 50,9 % - по доле автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- Более детально развитие МСП описывает Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая ещё в 2016 году, тогда как нацпроект ставит общие цели. Счетная палата пришла к выводу, что целевые показатели нацпроекта и Стратегии никак не связаны.
- Минэкономразвития России не разработало методики оценки влияния реализации мероприятий федеральных проектов на численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП. То есть оценить влияние федеральных программ на средний и малый бизнес не возможно.
- Не создан инструмент кредитования малого бизнеса под фактические 6,5% годовых.
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»
Нацпроект должен обеспечить регионы России магистральными путями всех типов - автомобильными дорогами, линиями электропередач, морскими путями.
- Некоторые пункты комплексного плана предусматривают использование того, чего еще нет. Например, у перевозчиков ООО «УК «ВостокУголь», ООО «Северная звезда» и АО «Нефтегазхолдинг» нет ледокольного флота, и сроки его появления неизвестны. Поэтому увеличение грузопотока до 80 млн тонн может быть не выполнена.
- Формулировки плана по развитию обеспечения электроэнергией слишком расплывчаты - «гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», «обеспечена максимальная эффективность функционирования новых генерирующих мощностей», «обеспечен импульс развития отечественных энергомашиностроительных технологий в рассматриваемой области», «внедрен механизм поддержки использования распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах».
- В планах по развитию обеспечения электроэнергией слишком расплывчатые формулировки - «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», «Обеспечена максимальная эффективность функционирования новых генерирующих мощностей», «Обеспечен импульс развития отечественных энергомашиностроительных технологий в рассматриваемой области», «Внедрен механизм поддержки использования распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах».
«Культура»
- Первое, на что обратила внимание Счетная палата, это примитивность поставленной цели. Достаточно лишь увеличить на 15% количество посещений культурных организаций и в пять раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.
- За четыре года увеличилось число показа спектаклей, что привело к снижению среднего количества зрителей.
- Повышенное внимание уделено материальному оснащению школ искусств и обеспечению малых населённых пунктов объектами культуры. Однако это не способствует развитию культуры.
- Минкультуры представило свои отчёты о выполнении нацпроекта только по состоянию на 11 июля 2019 года. Документального подтверждения того, что плановые значения нацпроекта в III квартале 2019 года были достигнуты, нет.
«Наука»
- Отмечается бесполезность ряда показателей. Например, к 2024 году Россия должна выйти на пятое место по удельному числу получения патентов. Однако это не означает применение этих патентов на практике.
- Нацпроект не содержит механизма привлечения инвестиций. При этом объем финансирования проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» из внебюджетных средств втрое превышает вложения из федерального бюджета.
- В нацпроекте не предусмотрено решение главной проблемы – удержание в России перспективных ученых и талантливой молодежи.
«Образование»
- Выполнение нацпроекта оценивается по международным рейтингам качества образования, однако он формируется раз в три года.
- Оценивается только половина детей, посещающих дополнительные занятия.
- В нацпроект изначально заложено невыполнение показателей. На 2018–2024 годы запланировано выполнение лишь 75 % показателей эффективности реализации программ развития ведущих университетов.
- Не запланированы значительные расходы на образование. Их уровень в ближайшие пару лет останется на уровне 2015-2017 годов (3,6% ВВП). В США, например, затраты на образование составляют 6,1% - 6,9% ВВП.
«Производительность труда и поддержка занятости»
- Снова отмечается бесполезность поставленных показателей. К примеру, показатель «Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня)» не обещает улучшение регуляторной среды и качественное совершенствование правовой базы.
- До конца 2024 года планируется вовлечь в нацпроект 4,1 тысяч предприятий, которые самостоятельно внедряют мероприятия национального проекта. Это количество составляет меньше половины общего количества запланированных к вовлечению в национальный проект предприятий.
- Нацпроект, призванный повысить производительность труда, увеличивает административную нагрузку на предприятия (предоставление отчетов в ежеквартальном режиме), что может снизить производительность.
- На 1 октября 2019 года из 11 запланированных результатов были достигнуты только 6.
«Экология»
- Счетная палата отмечает, что нацпроект не охватил вопросы, связанные с изменением климата, утилизацией отходов производства, медицинских и биологических отходов, восстановлением качества почв, в том числе загрязненных нефтепродуктами, пестицидами и иными стойкими загрязнителями.
- Остается риск, что мероприятия по очистке сточных вод в Байкал не будут выполнены из-за невнесения изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал».
- В нацпроекте не учтены необходимые мероприятия, направленные на решение задачи по формированию комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. В частности, отсутствуют мероприятия по стимулированию и популяризации использования многоразовых товаров, тары, упаковки.
- Не предусмотрена стимуляция раздельного сбора мусора.
- Ситуация с загрязнением воздуха будет исправлена не во всех городах. В федеральный проект включены только Красноярск, Новокузнецк, Чита, Братск, Норильск, Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Омск, Липецк, Череповец, Медногорск.
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